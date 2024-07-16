В Петербурге могут ввести оплату общественного транспорта через геолокацию

С таким предложением выступил Минтранс.
В Санкт-Петербурге могут внедрить оплату проезда общественного транспорта через геолокацию. С таким предложением к Смольному обратился Минтранс.
По задумке ведомства, новая система сможет отслеживать перемещение пассажира с помощью специальных геометок смартфона и будет списывать деньги за проезд в уже конце дня.
Подобную практику уже внедряют в Ярославле. тем временем в Москве эксперимент пока решили отложить.
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