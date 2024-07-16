В Ленобласти осудили таксиста, укравшего деньги с карты пассажирки

Приозерский суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана. Подсудимый рассказал, что подрабатывает водителем такси.

Подвозил компанию в Шушары, после обнаружил в салоне банковскую карту. По его словам, деньги со счета потратил в букмекерском клубе – трижды переводил на свой счет по 2000 рублей. А также оплатил сигареты в киоске и товары на заправке в Приозерске.

По словам пострадавшего, банковская карта была оформлена на ее мать. Со счета списали почти 7000 рублей, после чего карту заблокировали.

Мужчину признали виновным в краже со счета. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 120 тысяч рублей.