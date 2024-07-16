В Ленобласти осудили таксиста, укравшего деньги с карты пассажирки

Приозерский суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана. Подсудимый рассказал, что подрабатывает водителем такси.
Подвозил компанию в Шушары, после обнаружил в салоне банковскую карту. По его словам, деньги со счета потратил в букмекерском клубе – трижды переводил на свой счет по 2000 рублей. А также оплатил сигареты в киоске и товары на заправке в Приозерске.
По словам пострадавшего, банковская карта была оформлена на ее мать. Со счета списали почти 7000 рублей, после чего карту заблокировали.
Мужчину признали виновным в краже со счета. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 120 тысяч рублей.
Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 4499