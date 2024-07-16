Об этом сообщает The New York Times.

Украина рассматривает варианты прекращения боевых действий и готово к переговорам с Россией, утверждает The New York Times, ссылаясь на свои источники. Издание пишет, что Киев уже разрабатывает план урегулирования.

Об этом свидетельствует и недавнее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что Россия должна присутствовать на следующем саммите по решению ситуации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для переговоров по Украине.