Песков: Москва не видит предпосылок для переговоров по Украине

Россия продолжит и дальше достигать своих целей, заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит предпосылок для начала переговоров по решению ситуации на Украине.

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет. Москва должна работать и достигать поставленных целей, — цитирует Пескова РИА Новости.

Тем временем стало известно, что в США совершено покушение на Дональда Трампа. Политик получил легкое ранение из снайперской винтовки.