В Ленобласти стало еще больше благоустроенных территорий

По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены новые пространства в Войсковицах, Раздолье и Большом Рейзино

«К концу первой половины лета благоустроено 17 из 118 пространств во всех районах региона. Работа продолжается с постоянным контролем нормативов по качеству и сроков выполнения работ, который ведут специалисты комитета по ЖКХ и Центра компетенций», — подчеркнул заместитель председателя правительства области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Среди открытий июля: в Войсковицах благоустроена детская космическая спортивно-игровая площадка на Молодежной, парк отдыха в деревне Раздолье получил пять новых площадок, в Серебрянском создана «Аллея Земляков», в деревне Светлое построена детская игровая площадка, также открыт семейный сквер в Большом Рейзино.

Всего в Ленинградской области в 2024 году идет благоустройство 26 дворов. Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий.

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Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.