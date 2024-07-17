Истлевшее тело мужчины с паспортом нашли в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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Сильно истлевшее тело мужчины нашли 16 июля под металлическим кожухом труб отопления на Московском проспекте в Выборге.

Судя по состоянию останков, они пролежали в этом месте долго. У умершего найден паспорт на имя 49-летнего петербуржца.

Медицинские эксперты выясняют причину смерти мужчины и его точные данные. Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и сотрудники районного отдела СК Ленобласти.

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