Истлевшее тело мужчины с паспортом нашли в Выборге

Сильно истлевшее тело мужчины нашли 16 июля под металлическим кожухом труб отопления на Московском проспекте в Выборге.
Судя по состоянию останков, они пролежали в этом месте долго. У умершего найден паспорт на имя 49-летнего петербуржца.
Медицинские эксперты выясняют причину смерти мужчины и его точные данные. Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и сотрудники районного отдела СК Ленобласти.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1402