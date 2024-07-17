Стала известна судьба расселенных «деревяшек» в Гатчине

Глава Ленобласти согласовал план обустройства центра Гатчины и судьбу домов по улицам Чкалова, Красная, Киргетова.

Как отметил глава 47 региона, до 17 августа планируется завершить передачу объектов на баланс Ленобласти, затем до конца 2025 года по завершении историко-культурной экспертизы оперативно приступить и завершить проектирование их, а в 2026 году провести реконструкцию.

Центр Гатчины необходимо приводить в порядок. Запрос на размещение в столице Ленобласти есть у органов власти, госпредприятий, общественных организаций, — сказал Александр Юрьевич.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.

Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 235 151,05 кв., где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году, в 2023 году — почти тысячи ленинградцев стали новоселами.