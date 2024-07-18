Студентам из многодетных семей в Ленобласти ускорили меру поддержки

Для студентов колледжей и техникумов из многодетных семей сокращены сроки рассмотрения заявок на компенсацию части стоимости обучения

«Ежегодно мы отмечаем динамику роста заинтересованности абитуриентов в «рабочих» специальностях и профессиях, которые можно получить в наших профессиональных учреждениях как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. И в Год семьи мы приняли решение сократить срок назначения компенсации за обучение для детей из многодетных семей с 30 рабочих дней до 10», — прокомментировала председатель комитета образования области Вероника Реброва.

В Ленобласти предусмотрена компенсация части стоимости обучения детей из семей имеющие трех и более детей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе. Все условия, перечень документов и способы обращения — на сайте.

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Ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.