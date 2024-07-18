Петербуржец случайно выстрелил себе в живот в Ленобласти

В полицию 17 июля около 19:30 сообщили о госпитализации в тяжелом состоянии 29-летнего жителя Санкт-Петербурга с ранением брюшной полости.

Пострадавший рассказал, что возвращался домой после отдыха в Ленинградской области. В машине он взял пневматический пистолет и начал его перезаряжать.

В процессе по неосторожности выстрелил себе в живот.