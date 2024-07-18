Подозрительный водитель ударил полицейского топором по голове в Петербурге. Пришлось применять газ и стрелять

Сотрудники ГАИ 18 июля около 02:00 остановили Ford Focus возле дома на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге. За рулем находился 37-летний петербуржец. Мужчина привлек внимание неадекватным поведением и отказался от прохождения медосвидетельствования.

В какой-то момент он попытался уехать. Один из полицейских через дверь попытался забрать ключи, но получил удар рукояткой топора по голове. Видимо, оружие лежало в салоне.

Второй полицейский сделал два выстрела в воздух, но это не подействовало. Пришлось заливать агрессора слезоточивым газом. Уже сидя в патрульной машине, неадекватный водитель повредил ногами лобовое стекло и камеру.