Мужчина побил около 20 автомобилей просто так во Всеволожске

К росгвардейцам обратился 17 июля около 09:30 на Октябрьском проспекте во Всеволожске обратился мужчина.

Он рассказал, что возле торгового комплекса неизвестный разбивает зеркала у припаркованных автомобилей.

На месте задержан 48-летний мужчина в неадекватном состоянии. Его доставили в отдел полиции. Задержанный успел повредить около 20 автомобилей.