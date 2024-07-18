Мужчина побил около 20 автомобилей просто так во Всеволожске

Автор: Сергей Агутин
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К росгвардейцам обратился 17 июля около 09:30 на Октябрьском проспекте во Всеволожске обратился мужчина.

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Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Он рассказал, что возле торгового комплекса неизвестный разбивает зеркала у припаркованных автомобилей.

На месте задержан 48-летний мужчина в неадекватном состоянии. Его доставили в отдел полиции. Задержанный успел повредить около 20 автомобилей.

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