Мужчина побил около 20 автомобилей просто так во Всеволожске

К росгвардейцам обратился 17 июля около 09:30 на Октябрьском проспекте во Всеволожске обратился мужчина.
Он рассказал, что возле торгового комплекса неизвестный разбивает зеркала у припаркованных автомобилей.
На месте задержан 48-летний мужчина в неадекватном состоянии. Его доставили в отдел полиции. Задержанный успел повредить около 20 автомобилей.
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