Курьер распылил содержимое баллончика в лицо ребенку в Петербурге

На проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге 17 июля около 20:16 произошел конфликт между пешеходами и курьером на велосипеде.
Велосипедист двигался по тротуару, проехал очень близко к пешеходам, что возмутило одного из мужчин. Петербуржец сделал курьеру замечание.
Велосипедист отреагировал агрессивно и распылил баллончик в прохожих. Его содержимое попало в лицо шестилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с химическим ожогом глаза первой степени.
Мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.
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