Курьер распылил содержимое баллончика в лицо ребенку в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Виктория Ламзина
Фото: Baltphoto.ru

На проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге 17 июля около 20:16 произошел конфликт между пешеходами и курьером на велосипеде.

Велосипедист двигался по тротуару, проехал очень близко к пешеходам, что возмутило одного из мужчин. Петербуржец сделал курьеру замечание.

Велосипедист отреагировал агрессивно и распылил баллончик в прохожих. Его содержимое попало в лицо шестилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с химическим ожогом глаза первой степени.

Мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

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21.06.2024 2497
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