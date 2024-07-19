Курьер распылил содержимое баллончика в лицо ребенку в Петербурге

На проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге 17 июля около 20:16 произошел конфликт между пешеходами и курьером на велосипеде.

Велосипедист двигался по тротуару, проехал очень близко к пешеходам, что возмутило одного из мужчин. Петербуржец сделал курьеру замечание.

Велосипедист отреагировал агрессивно и распылил баллончик в прохожих. Его содержимое попало в лицо шестилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с химическим ожогом глаза первой степени.

Мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.