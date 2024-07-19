Жителя Гатчины задержали за наркотики в ЛНР 10-летней давности

На Серебристом бульваре в Приморском районе Санкт-Петербурга 18 июля около 21:00 задержали 56-летнего жителя Гатчины, объявленного в федеральный розыск по делу о наркотиках.

По предварительным данным, в ноябре 2015 года в поселке Фабричный Луганской Народной Республики у мужчины изъяли около 160 граммов растительного наркотика. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что задержанного в 2006 году уже приговаривали к восьми годам колонии за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.