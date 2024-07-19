Глава СК РФ предложил ряд мер по борьбе с преступностью в сфере миграции

Среди них — еще одно основание для лишения приобретенного гражданства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин внес в Госдуму ряд предложений, ужесточающих миграционное законодательство.

Так, глава силового ведомства предлагает:

♦ Ужесточить регулирование вопросов лишения гражданства для натурализованных граждан.

♦ Ввести еще одно основание для лишения приобретенного гражданства — факт приготовления, покушения или совершения любого заранее подготовленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

♦ Признавать факт нелегального нахождения мигрантов в России отягчающим обстоятельством при расследовании совершенных ими преступлений.

♦ Массово внедрить процедуру биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства иностранцев, а также установить запрет регистрации мигрантов в «резиновых квартирах».