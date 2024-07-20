В России хотят расширить перечень профессий для альтернативной службы

Сейчас в нем 224 профессии.

Минтруд предложил расширить перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы

Министерство труда и социальной защиты РФ представило на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет список профессий для прохождения альтернативной службы во время осеннего призыва 2024 года.

В настоящее время нормативный документ содержит 224 профессии. Согласно новому проекту, этот перечень планируется увеличить до 237 специальностей и 1 442 организаций.

В расширенный список могут войти такие профессии, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инструктор-методист по лечебной физкультуре, а также операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации и другие.