Весенний призыв на военную службу в России завершен

Автор: Гузель Галимова
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В России завершился весенний призыв на военную служб, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

армия
Фото: baltphoto.ru

На срочную военную службу были направлены 150 тыс. человек. Большинство из призванных зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учетную специальность, добавили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в новые регионы или для участия в специальной военной операции призывники не направлялись и направляться не будут.

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