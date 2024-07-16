Весенний призыв на военную службу в России завершен

В России завершился весенний призыв на военную служб, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
На срочную военную службу были направлены 150 тыс. человек. Большинство из призванных зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учетную специальность, добавили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что в новые регионы или для участия в специальной военной операции призывники не направлялись и направляться не будут.
Вам будет интересно
В пятницу, 12 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ряд изменений в налоговой системе. Главное: С 2025 года вводится...
12.07.2024 104