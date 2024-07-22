Росгвардейцы спасли 80-летнюю женщину, заблудившуюся в Выборге

Патрульный отряд вневедомственной охраны 20 июля около 16:30 получил от службы «112» сообщение о том, что во дворах домов на Ленинградском шоссе в Выборге находится 80-летняя женщина, которая не помнит, кто она и где живет.

Росгвардейцы прибыли на место и нашли похожую по приметам пенсионерку. Ее доставили сначала в полицию, после чего на скорой – в больницу для оказания психологической помощи.