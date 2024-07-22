Гражданин Казахстана изнасиловал пенсионерку в Кингисеппе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

По подозрению в изнасиловании 59-летней пенсионерки в Кингисеппе задержали 39-летнего гражданина Казахстана. Преступление совершено 21 июля около 20:00.

Иностранец находился в гостях у пенсионерки, в квартире дома на проспекте Карла Маркса, где распивал спиртное. Около 20:00 он изнасиловал жительницу Кингисеппа. Пострадавшая смогла рассказать о случившемся подруге, которая вызвала полицию.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Известно, что ззадержанный работает монтажником, живет в общежитии в деревне Большой Луцк и не состоит на миграционном учете. Заведено уголовное дело об изнасиловании.

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