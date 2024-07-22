За неделю скорая помощь Ленобласти выполнила более 8 тысяч выездов к пациентам

Из них более одной тысячи пришлись на выезды к детям.

За прошедшую неделю скорая помощь Ленинградской области выполнила 8340 выездов к пациентам на дом. Госпитализированы были 2474 пациента, еще 1016 вызовов пришлись на оказание помощи детям.

Из общего числа отработанных заявок 2094 — выезды к пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы, еще 95 выездов медики осуществили для помощи пострадавшим в ДТП.