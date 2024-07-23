Подсчитаны долги Сергея Мавроди

Основатель финансовой пирамиды «МММ» оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базы судебных приставов и иные документы.

В отношении Мавроди Хамовническим судом выдано более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч – долг за госпошлины. И более 252 миллионов – взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

В 1989 году Сергей Мавроди создал «МММ» – крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. После краха его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2003 году приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году, умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы «МММ» оценивают в более чем 110 миллионов рублей.