Двоих утопающих школьников спасли на Суздальском озере за один день

В Выборгском районе Санкт-Петербурга летний отдых на озере едва не закончился фатально для двух подростков. Ребят спасли с разницей в 20 минут, сообщает Neva.Today.

В экстренные службы 22 июля в 16:53 сообщили о тонущем ребенке на Верхнем Суздальском озере. Спасатели достали из воды 12-летнего мальчика. Чуть позже, в 17:25, сообщили о другом одном тонущем подростке на том же пляже.

Второго пострадавшего, 14-летнего мальчика, также успели вовремя извлечь из воды. Оба школьника доставлены в медицинское учреждение. Они купались без сопровождения взрослых.