В Петербурге участники ДТП, в котором погиб лось, заплатили по 20 тысяч рублей штрафа

Еще 40 тысяч рублей в федеральную казну перечислила страховая компания, с которой у одного из участников аварии был заключен договор.

Природоохранная прокуратура Петербурга оценила гибель лося в результате ДТП в 80 тысяч рублей. Половина этой суммы была взыскана с участников происшествия, еще 40 тысяч заплатила страховая компания.

Как передает ведомство, ДТП произошло в Курортном районе города. Столкновение автомобилей «Ниссан» и «Рено» обернулось гибелью дикого животного. У одного из водителей при этом страховки не оказалось.

Со страховой компании в счет возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, взыскано 40 тыс. рублей, с собственника транспортного средства «Рено» солидарно с водителем взыскано по 20 тыс. рублей, — указано в сообщении.