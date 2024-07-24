В Германии заявили о проблемах с выплатой пенсий из-за санкций против России

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт заявил в обращении к правительству о проблемах с выплатой пенсий проживающим в России гражданам ФРГ из-за санкций против российских банков.

«Насколько известно федеральному правительству, из-за санкций, введенных в отношении России и российских банков, возникли ли проблемы с выплатой немецких пенсий лицам, проживающим в России, и что федеральное правительство предпринимает для решения этих проблем, если таковые имеются?» – спросил Ойген Шмидт

Ответ на запрос Шмидта предоставила парламентский статс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов Германии Керстин Гризе. После введения санкций против российских банков весной 2022 года не могли быть проведены около 900 пенсионных выплат.