В Германии заявили о проблемах с выплатой пенсий из-за санкций против России

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт заявил в обращении к правительству о проблемах с выплатой пенсий проживающим в России гражданам ФРГ из-за санкций против российских банков.
«Насколько известно федеральному правительству, из-за санкций, введенных в отношении России и российских банков, возникли ли проблемы с выплатой немецких пенсий лицам, проживающим в России, и что федеральное правительство предпринимает для решения этих проблем, если таковые имеются?» – спросил Ойген Шмидт
Ответ на запрос Шмидта предоставила парламентский статс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов Германии Керстин Гризе. После введения санкций против российских банков весной 2022 года не могли быть проведены около 900 пенсионных выплат.
Вам будет интересно
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New...
09.12.2023 2682