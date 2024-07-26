Более 7,5 тысяч нарушений: в Петербурге и Ленобласти прошли масштабные проверки мигрантов

Правоохранители Петербурга и Ленобласти провели масштабные тотальные проверки иностранных граждан.

За две недели проверено 150 стройплощадок, десятки рынков, 140 точек общепита, более 200 мест проживания мигрантов. Итог, более 7,5 тысяч административных правонарушений, большинство из которых связаны с нарушением миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе ГУ УМВД России по СПб и ЛО.

Особое внимание было уделено мигрантам-водителям. Инспекторы Госавтоинспекции за две недели зафиксировали почти 3,5 тысячи нарушений ПДД. К административной ответственности привлекли около 100 коммерческих организаций.

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Более 900 иностранцев ждет выдворение из России с запретом на возвращение в течение нескольких лет. Кроме того, ликвидированы две преступные группы, которые организовали каналы нелегальной миграции.