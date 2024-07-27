Ожирением страдают почти 19% взрослого населения России

Избыточной массой тела страдают около 44% взрослого населения России, ожирением — 19%.

«Доля взрослых (19 лет и старше) с избыточной массой тела составляет 43,9% и ожирением — 18,6% (мужчины — 52,4% и 16%, женщины — 37,1 и 20,7% соответственно). 18,8% детей (до 18 лет) имеют избыточную массу тела, а 9,2% — ожирение», — следует из данных доклада ФИЦ питания и биотехнологии.

Глава ФИЦ, академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог РФ Виктор Тутельян сообщил, что необходимо повышать осведомленность населения о здоровом питании, поскольку пищевая промышленность как правило производит продукты с повышенным содержанием соли и жиров для усиления вкусовых качеств, передает ТАСС.