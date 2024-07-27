Трасса «Кола» будет перекрыта 29 июля из-за разводки Ладожского моста

Автор: Гузель Галимова
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Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут в понедельник, 29 июля.

Ладожский мост
Фото: lenobl.ru

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 29 июля с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для прохода по реке барже-буксирных составов.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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