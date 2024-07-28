Прораба будут судить за смерть рабочего в Ленобласти

В Ленинградской области перед судом предстанет 34-летний прораб. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Обвиняемый был ответственным за ведение строительства, технику безопасности и охрану труда на возводимом объекте. Однако не обеспечил установку защитных ограждений.

На производстве в Новоселье Ломоносовского района 3 марта 2024 года один из строителей занимался уборкой рабочего места, потерял равновесие, упал с высоты третьего этажа в шахту лестничного пролета на бетонный пол и скончался.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.