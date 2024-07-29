«Пенная атака» произошла в Петербурге

Неизвестные 29 июля вылили моющее средство в фонтан на улице Комсомола в Санкт-Петербурге. Специалистам пришлось отключить его на шесть часов для промывания системы подачи воды и проверки оборудования.

«К сожалению, без «пенных атак» на фонтаны не обходится ни один летний сезон в Петербурге. Особенно часто страдает фонтан на Манежной площади, в Ново-Манежном сквере. В этом году он уже подвергался хулиганским выходкам», – сообщают в Водоканале

Петербургский Водоканал призвал жителей и гостей города бережно относиться к фонтанам. Химические средства могут так повредить оборудование, что потребуется ремонт или реконструкция.