«Пенная атака» произошла в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Неизвестные 29 июля вылили моющее средство в фонтан на улице Комсомола в Санкт-Петербурге. Специалистам пришлось отключить его на шесть часов для промывания системы подачи воды и проверки оборудования.

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Фото: Официальный канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«К сожалению, без «пенных атак» на фонтаны не обходится ни один летний сезон в Петербурге. Особенно часто страдает фонтан на Манежной площади, в Ново-Манежном сквере. В этом году он уже подвергался хулиганским выходкам», – сообщают в Водоканале

Петербургский Водоканал призвал жителей и гостей города бережно относиться к фонтанам. Химические средства могут так повредить оборудование, что потребуется ремонт или реконструкция.

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