Дополнительные рейсы запустят из Петербурга в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 августа увеличит количество рейсов самолетов между Санкт-Петербургом и Стамбулом.

Рейсы TK403/404 на самолетах Airbus A330-203 будут выполняться шесть раз в неделю вместо четырех.

Вылет из Санкт-Петербурга будет осуществляться в 01:35. Самолеты Airbus A330-203 рассчитаны на перевозку 250 пассажиров.