Дополнительные рейсы запустят из Петербурга в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 августа увеличит количество рейсов самолетов между Санкт-Петербургом и Стамбулом.
Рейсы TK403/404 на самолетах Airbus A330-203 будут выполняться шесть раз в неделю вместо четырех.
Вылет из Санкт-Петербурга будет осуществляться в 01:35. Самолеты Airbus A330-203 рассчитаны на перевозку 250 пассажиров.
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14.03.2024 1818