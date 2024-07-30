Нетрезвый мужчина с пистолетом выбивал несуществующий долг у сотрудника магазина в Петербурге

В Санкт-Петербурге 28 июля задержали нетрезвого 55-летнего вымогателя с пневматическим пистолетом. Около 22:20 он с помощью оружия пытался выбить несуществующий долг у сотрудника магазина на проспекте Просвещения.

Агрессор требовал вернуть ему 300 тысяч рублей. Пояснить, кто и при каких обстоятельствах задолжал ему эту сумму, нетрезвый мужчина не смог. В итоге он скрылся с места происшествия.

Задержать его удалось по горячим следам во дворе соседнего дома. Под курткой у мужчины находилась кобура с пистолетом. При себе были охотничий нож и газовый баллончик. Задержанный судим за побои и угрозу убийством.