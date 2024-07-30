Трех петербуржцев осудили за нарколабораторию в Ленобласти

В Ленинградской области вынесли приговор в отношении троих жителей Санкт-Петербурга. Мужчин обвиняют в производстве наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Обвиняемые оборудовали нарколабораторию на придомовом участке в хозяйственной постройке в деревне Лиможа Волосовского района. Там они изготовили более 21 килограмма запрещенного вещества.

Суд назначил осужденным от 15 до 17 лет колонии строгого режима.