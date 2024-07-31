Петербуржец выстрелом из окна ранил школьницу в лицо

В полицию ночью 30 июля сообщили о стрельбе из окна 17-этажного дома на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Была ранена 17-летняя девушка.

С пулевым ранением носа она доставлена в профильную больницу и остается под наблюдением врачей. В квартире на втором этаже задержан 31-летний безработный.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и стрелял из окна из пневматического пистолета. Ранение получила соседка. Заведено уголовное дело о хулиганстве.