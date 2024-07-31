Ситуация жителей старого дома в Выборге заинтересовала Бастрыкина

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава СК РФ поручил выяснить, почему жильцов дома 1948 года постройки до сих пор не расселили. 

В Выборге жители многоквартирного дома, которому уже 76 лет, обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на невыносимые условия проживания.

По словам жильцов, в их доме давно не проводился ремонт: в одной из парадных протекает кровля, а из-за постоянной сырости на несущих стенах образовались трещины и плесень. Среди жильцов есть и сирота с двумя несовершеннолетними детьми.

Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, дом так и не был признан аварийным, а ремонт крыши запланирован только на 2025 год.

В ответ на жалобу жителей Александр Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку по данному обращению о нарушении прав граждан, передает СК РФ.

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14.07.2024 216
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