Спасатели Ленобласти рассказали о подручных средствах для ликвидации пожара

Тушить пламя можно не только при помощи воды. В опасной ситуации помогут и подручные средства.

МЧС Ленинградской области выпустило памятку с советами по тушению пожара подручными средствами.

так, в опасной ситуации, когда нет доступа к воде, спасатели советуют использовать сухие сыпучие вещества. Это могут быть песок, земля из клумб, стиральный порошок, сода и соль.

Также в МЧС советуют применять плотные ткани, например, одеяла или полотенца.

При этом в ведомстве напоминают, что тушить водой ни в коем случае нельзя горящее масло, горючие вещества, электрическую технику и проводку.