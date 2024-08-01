Спасатели Ленобласти рассказали о подручных средствах для ликвидации пожара

Тушить пламя можно не только при помощи воды. В опасной ситуации помогут и подручные средства.
МЧС Ленинградской области выпустило памятку с советами по тушению пожара подручными средствами.
так, в опасной ситуации, когда нет доступа к воде, спасатели советуют использовать сухие сыпучие вещества. Это могут быть песок, земля из клумб, стиральный порошок, сода и соль.
Также в МЧС советуют применять плотные ткани, например, одеяла или полотенца.
При этом в ведомстве напоминают, что тушить водой ни в коем случае нельзя горящее масло, горючие вещества, электрическую технику и проводку.
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22.07.2024 156