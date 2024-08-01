Россияне рассказали, как экономят при сборе детей в школу

Родители поделились в соцсетях советами, которые позволят сэкономить при подготовке детей к учебному году.

В августе российские семьи традиционно начинают сборы детей к учебному году. Согласно подсчетам аналитиков, за год «школьный набор» подорожал на 10%. Пользователи Сети рассказали, как экономят на сборах своих наследников перед началом учебы.

Так, одна из мам советует приобретать форму в масс-маркетах, где цены всегда ниже, чем в специализированных магазинах. Тем временем сэкономить на канцтоварах можно, если покупать их в гипермаркетах. При этом тетрадями и ручками достаточно запастись на первые две четверти, а не на весь год.

Другие пользователи Сети признаются, что нередко посещают комиссионные магазины, а также находят школьные принадлежности в группах в соцсетях. Порой можно найти бесплатно даже форму или рюкзак, пишет «М24».

Еще один совет — не покупать сразу все принадлежности для предметов «ИЗО» и «Технология». Перед началом учебного года эти товары одни из самых дорогих, поэтому имеет смысл запастись красками, альбомами и кисточками уже после начала учебы.