Анна Данилюк поздравила жителей Ленобласти с годовщиной образования региона

Автор: Анастасия Щербакова
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Вице-губернатор заявила, что гордится культурой, историей, природой Ленинградской области, а также ее добрыми жителями.

Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк обратилась к землякам по случаю 97-й годовщины образования региона.

1 августа — тот день, когда каждый житель поздравляет друг друга – сегодня день нашей любимой Ленинградской области. Я горжусь тем, что мой дом – 47 регион: я здесь родилась, выросла и работаю. Я горжусь нашим богатым культурным наследием, нашей потрясающей природной красотой, нашими людьми, которые всегда славились своей теплотой, гостеприимством и непоколебимой преданностью, радушием и взаимопомощью.

 

Ленинградская область — это не просто регион, это часть нас самих: это наша история, наша культура и самобытность, наша Родина, наш любимый дом. С праздником, дорогие земляки, с Днем Ленинградской области!, — поздравила ленинградцев Анна Данилюк.

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