Анна Данилюк поздравила жителей Ленобласти с годовщиной образования региона

1 августа — тот день, когда каждый житель поздравляет друг друга – сегодня день нашей любимой Ленинградской области. Я горжусь тем, что мой дом – 47 регион: я здесь родилась, выросла и работаю. Я горжусь нашим богатым культурным наследием, нашей потрясающей природной красотой, нашими людьми, которые всегда славились своей теплотой, гостеприимством и непоколебимой преданностью, радушием и взаимопомощью.

Ленинградская область — это не просто регион, это часть нас самих: это наша история, наша культура и самобытность, наша Родина, наш любимый дом. С праздником, дорогие земляки, с Днем Ленинградской области!, — поздравила ленинградцев Анна Данилюк.