Таксист переехал девочку во дворе дома в Петербурге

Автомобиль такси марки Exeed под управлением 24-летнего мужчины сбил 14-летнюю девочку во дворе в Санкт-Петербурге.
ДТП произошло 1 августа возле дома № 64, корп. 1, на Комендантском проспекте. Водитель такси не заметил ребенка и совершил наезд.
Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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