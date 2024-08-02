Таксист переехал девочку во дворе дома в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Автомобиль такси марки Exeed под управлением 24-летнего мужчины сбил 14-летнюю девочку во дворе в Санкт-Петербурге.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

ДТП произошло 1 августа возле дома № 64, корп. 1, на Комендантском проспекте. Водитель такси не заметил ребенка и совершил наезд.

Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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17.04.2024 1442
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