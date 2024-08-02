Иностранец обокрал двух пенсионерок на Смоленском кладбище в Петербурге

В полицию 27 июля обратилась 84-летняя пенсионерка, сообщившая, что на Смоленском кладбище у нее украли сумку с 5000 рублей, паспортом, телефоном Xiaomi и ключами от квартиры.

На следующий день аналогичное заявление подала 85-летняя женщина. У нее из сумки украли документы и 1700 рублей. Были заведены уголовные дела о краже.

Подозреваемого задержали 30 июля в 14:00 возле дома на улице Кораблестроителей. Предполагаемым злоумышленником оказался 33-летний мигрант.