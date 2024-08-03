Хирурги ЛОКБ провели редкую операцию онкобольному

Автор: Сергей Агутин
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Врачи
Фото: Baltphoto.ru

Торакальные хирурги Ленинградской областной клинической больницы сохранили часть легкого пациенту с раком третий стадии. У больного обнаружили опухоль около шести сантиметров, распространившуюся на правый главный бронх, проросшую в мышечную стенку пищевода и сердечную сумку.

В большинстве случаев полностью удаляется пораженное правое легкое. Ленинградские специалисты решили частично сохранить орган и выполнить пересадку единственного здорового бронха в трахею.

В ходе пятичасовой операции хирургам удалось удалить образование с резекцией пищевода и перикарда. Сохранение верхней доли легкого значительно повышает качество жизни пациента. Также снижается риск летальности.

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