Хирурги ЛОКБ провели редкую операцию онкобольному

Торакальные хирурги Ленинградской областной клинической больницы сохранили часть легкого пациенту с раком третий стадии. У больного обнаружили опухоль около шести сантиметров, распространившуюся на правый главный бронх, проросшую в мышечную стенку пищевода и сердечную сумку.
В большинстве случаев полностью удаляется пораженное правое легкое. Ленинградские специалисты решили частично сохранить орган и выполнить пересадку единственного здорового бронха в трахею.
В ходе пятичасовой операции хирургам удалось удалить образование с резекцией пищевода и перикарда. Сохранение верхней доли легкого значительно повышает качество жизни пациента. Также снижается риск летальности.
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21.06.2024 1638