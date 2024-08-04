Илон Маск предрек гражданскую войну в Великобритании

В стране уже несколько дней не утихают уличные беспорядки.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предрек Великобритании гражданскую войну на фоне массовых погромов и уличных столкновений местных жителей с мигрантами.
Гражданская война неизбежна, — написал миллиардер в личном блоге, комментируя видео уличных беспорядков.
Столкновения британцев с мигрантами происходят уже четыре дня. Поводом для этого стало убийство трех детей иностранцами.
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03.08.2024 44