Илон Маск предрек гражданскую войну в Великобритании

В стране уже несколько дней не утихают уличные беспорядки.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предрек Великобритании гражданскую войну на фоне массовых погромов и уличных столкновений местных жителей с мигрантами.

Гражданская война неизбежна, — написал миллиардер в личном блоге, комментируя видео уличных беспорядков.

Столкновения британцев с мигрантами происходят уже четыре дня. Поводом для этого стало убийство трех детей иностранцами.