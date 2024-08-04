Тело пенсионера достали из озера Сювеярви

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Полиция выясняет личность мужчины и обстоятельства его гибели.

В воскресенье, 4 августа, из озера Сювеярви, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, извлечено тело пожилого мужчины. Его личность и обстоятельства гибели выясняют правоохранительные органы.

Как напоминает региональное МЧС, во время посещения водоемов следует соблюдать несколько важных правил безопасности:

♦ выбирать для отдыха только одобренные водоемы;
♦ не купаться в незнакомых и непроверенных местах;
♦ не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Вам будет интересно
Тело пенсионера достали из озера Сювеярви погиб человек, мчс, Всеволожский район
На прохожего в Петербурге с 9-го этажа упал 22-летний парень
Один из них погиб на месте, второй - в реанимации. Накануне вечером, 3 августа, в Петербурге на прохожего упал с высоты...
04.08.2024 17
Автор