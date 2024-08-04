Тело пенсионера достали из озера Сювеярви

Полиция выясняет личность мужчины и обстоятельства его гибели.
В воскресенье, 4 августа, из озера Сювеярви, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, извлечено тело пожилого мужчины. Его личность и обстоятельства гибели выясняют правоохранительные органы.
Как напоминает региональное МЧС, во время посещения водоемов следует соблюдать несколько важных правил безопасности:
♦ выбирать для отдыха только одобренные водоемы;
♦ не купаться в незнакомых и непроверенных местах;
♦ не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Вам будет интересно
Один из них погиб на месте, второй - в реанимации. Накануне вечером, 3 августа, в Петербурге на прохожего упал с высоты...
04.08.2024 17