Тело пенсионера достали из озера Сювеярви

Полиция выясняет личность мужчины и обстоятельства его гибели.

В воскресенье, 4 августа, из озера Сювеярви, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, извлечено тело пожилого мужчины. Его личность и обстоятельства гибели выясняют правоохранительные органы.

Как напоминает региональное МЧС, во время посещения водоемов следует соблюдать несколько важных правил безопасности:

♦ выбирать для отдыха только одобренные водоемы;

♦ не купаться в незнакомых и непроверенных местах;

♦ не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.