На ребенке загорелась одежда в Ленобласти

Петербургские врачи спасают жизнь восьмилетнего мальчика, получившего ожоги 12 % тела 4 августа около 15:20 на дачном участке на Первомайском проспекте во Всеволожске.
Отец пострадавшего разводил костер. Восьмилетний мальчик играл во дворе с другими детьми, но внезапно подбежал к огню. Пламя попало на его футболку.
Отец мальчика потушил возгорание водой и вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Диагностированы термические ожоги спины и верхних конечностей второй и третьей степени.
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24.06.2022 4925