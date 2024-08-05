На ребенке загорелась одежда в Ленобласти

Петербургские врачи спасают жизнь восьмилетнего мальчика, получившего ожоги 12 % тела 4 августа около 15:20 на дачном участке на Первомайском проспекте во Всеволожске.

Отец пострадавшего разводил костер. Восьмилетний мальчик играл во дворе с другими детьми, но внезапно подбежал к огню. Пламя попало на его футболку.

Отец мальчика потушил возгорание водой и вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Диагностированы термические ожоги спины и верхних конечностей второй и третьей степени.