Пилотов самолета авиакомпании «Россия», выполняющего рейс SDM6707 Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково), пытались ослепить лазером в небе 2 августа в 22:10.
В полете командир воздушного судна доложил о свете зеленого лазера после взлета с взлетно-посадочной полосы. Источник освещения, предположительно, находился в деревне Брехово Школьного района Химок.
Экипаж принял решение продолжить полет. Посадка прошла успешно, сообщает «АБН24».
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