Россиянка, за лечение которой в Турции требовали 20 тысяч долларов, скончалась

Врачи турецкой больницы не позволяли родственникам россиянки забрать ее, требуя оплаты за лечение. Позже пациентку все же удалось вызволить, но было уже поздно.

Россиянку, которую удерживали в одной из больниц Турции после сердечного приступа, требуя оплату 20 тысяч долларов за лечение, все же позволили вывезти в РФ. Однако на родине спасти женщину не удалось — время уже было безвозвратно потеряно.

Как выяснил Телеграм-канал Shot, пациентка попала в больницу в городе Сиде с сердечным приступом во время отдыха. В Турцию россиянка приехала вместе со внуками, которых пришлось экстренно возвращать обратно после госпитализации бабушки.

В медучреждении туристке оказали необходимую помощь, заверив, что затраты покроет страховка. Но позже состояние женщины ухудшилось и ей пришлось провести операцию. Счет составил 20 тысяч долларов, которые страховка уже не покрывала. После скандала компания все же помогла семье пациентки и закрыла счет в клинике.

В конце июля состоялась и транспортировка женщины в Москву, но столичные медики спасти пациентку, впавшую в глубокую кому, не смогли. Было уже слишком поздно. Скончалась женщина накануне ночью.