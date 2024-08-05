Сергей Бебенин: 47 регион стоит в одном ряду с самыми успешными регионами Российской Федерации

Кудрово в эту субботу, 3 августа, принял 97-й День рождения Ленинградской области. С этим событием ленинградцев поздравил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Фото здесь и далее: lenoblzaks.ru

3 августа современный и комфортный город Кудрово начал принимать гостей с самого утра. На улицах развернулась выставка-ярмарка народных промыслов и сельхозпродукции, а из палаток Гастрономического фестиваля доносились невероятные ароматы, которые так и манили что-нибудь попробовать.

На территории парка «Оккервиль» самых активных гостей праздника ждали все 33 удовольствия: сеансы игры в шахматы и шашки, музыкальная зарядка, мастер-классы, игры в гольф и городки, веселые старты для спортивных ленинградских семей. А развлекали сегодня зрителей с главной сцены любимые всеми артисты: Василий Герелло, Родион Газманов, Татьяна Буланова, Алексей Чумаков и Юлианна Караулова, а также группа «Кватро» и хедлайнер сегодняшнего вечера – Uma2rman.

В Год семьи две семейные пары связали себя узами брака под свадебной аркой в парке Кудрово. Долгожданным подарком для местных жителей стало открытие отделения полиции, которое расположилось на Европейском проспекте.

2024 год был объявлен Владимиром Путиным Годом семьи. Такое решение было принято, чтобы сохранить и преумножить традиционные семейные ценности. А в Ленинградской области он стал годом Команды Заботы, и жители региона не словом, а делом подтверждают, что всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом особенно нуждается. Поэтому главная сцена сегодня превратилась в корабль, капитаном команды которого выступил губернатор Александр Дрозденко, а начальником порта – председатель областного ЗакСа Сергей Бебенин. Вместе с остальными членами команды они принимали презентацию визитных карточек муниципальных образований Ленинградской области – Семьи Ленинградской. В завершение этого яркого спектакля капитан ударом в рынду объявил Ленинградский семейный фестиваль открытым.

Торжественную часть праздника открыли почетные гости: директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава региона — доброго соседа Ленобласти пришел не с пустыми руками: в день рождения 47 региона он преподнес сертификат на соляную пещеру для одного из детских садов.

Каждый город, принимающий день рождения региона, получает толчок для своего развития, — отметил губернатор Александр Дрозденко. — Еще 15 лет назад в Кудрово согласно переписи проживало 93 человека, а сегодня это один из самых передовых и быстро развивающихся городов. А главное, что здесь живут замечательные люди!

Руководитель региона объявил, что столицей очередного дня рождения региона в 2025 году станут Кириши, а в 2026 – город-крепость на границе России Ивангород! Следующий год для региона объявлен Годом Команды Победы.

Дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с днём рождения нашей родной Ленинградской области! – поприветствовал собравшихся спикер областного парламента Сергей Бебенин. – В соответствии с устоявшимися традициями мы встречаем этот праздник хорошими показателями: доходы нашего бюджета растут, эффективно работает экономика. Агропромышленный сектор делает всё, чтобы выполнить программу продовольственной безопасности. Реализуются наши социальные проекты и программы. Благодаря этому 47 регион стоит в одном ряду с самыми успешными регионами Российской Федерации. И все это заслуга тех, кто живёт в Ленинградской области, нашей дружной команды 47!

По традиции в День рождения региона в торжественной обстановке наградили знаками отличия новых Почетных граждан региона. В 2024 этого высокого звания были удостоены многодетная мать Ольга Кравцова, имеющая звание “Мать-героиня”, и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Сергей Петров.

Вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области, Почётный гражданин Всеволожского района Саяд Алиев («Единая Россия») поделился своими впечатлениями от торжества. «Праздник замечательный, особенно порадовала погода. Символично, что главный региональный праздник прошёл в новом городе Ленинградской области – Кудрово. Сложно представить, что в 2008 году он был деревней, здесь была пустота. Сегодня на этом месте вырос огромный город. Мы гордимся Всеволожским районом и родной областью», – отметил он.

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По словам депутата областного парламента Станислава Еремеева («Единая Россия»), стало доброй традицией День Ленобласти отмечать в одном из прекрасных мест.

– На этот раз мы приехали в город Кудрово. Праздник был открыт для всех жителей. Очень понравилось представление муниципальных районов, где каждый старался показать свою изюминку. Лейтмотив этого года, который действительно чувствовался, – что мы большая и дружная семья. Хотелось бы пожелать всем жителям Ленинградской области, всем нашим парням, которые сегодня воюют за ленточкой, благополучия, здоровья и чтобы мы всегда оставались регионом-победителем.

Праздничный концерт будет греметь в Кудрово до позднего вечера. А завершением 97-го дня Ленинградской области станет яркий салют.