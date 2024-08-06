На траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы премьер Японии Фумио Кисида, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки не назвали США, говоря о трагедии. Зато упомянули Россию.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, осудив гонку вооружений, отметил затянувшийся конфликт в Украине и ухудшение ситуации между Израилем и Палестиной.

Премьер Японии Фумио Кисида свою речь начал с того, что 79 лет назад атомная бомба унесла сто с лишним тысяч жизней, но не сказал, кто ее сбросил. Вместо этого он сказал о якобы угрозах атомным оружием со стороны России.

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки также не счел необходимым упомянуть США, говоря о бомбардировке. Но напомнил, что в истории не было оружия, которое будучи созданным, не было бы применено.

Единственный раз информация о том, что атомную бомбу на Хиросиму сбросили США, озвучил телекомментатор трансляции за несколько минут до начала церемонии.

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство убитых американцами людей были мирными жителями.