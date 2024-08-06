В Петербурге ищут 17-летнюю девушку, пропавшую больше недели назад

География поисков подростка охватывает два региона.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Федоровой Евангелины Александровны. 17 летняя девушка может находиться в Московской области или в Санкт-Петербурге.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.