В США произошла первая смертельная авария с пикапом Cybertruck от компании Илона Маска

Автор: Анастасия Щербакова
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ДТП произошло в штате Техас. В результате столкновения пикап буквально разорвало на части.

В США расследуют первую смертельную аварию с пикапом Cybertruck, выпущенным компанией Илона Маска Tesla.

По данным иностранных СМИ, авария произошла в штате Техас. Пикап вылетел с трассы в кювет, где столкнулся с трубой. Предварительная причина ДТП — потеря водителем управления.

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