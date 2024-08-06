В США произошла первая смертельная авария с пикапом Cybertruck от компании Илона Маска

ДТП произошло в штате Техас. В результате столкновения пикап буквально разорвало на части.

В США расследуют первую смертельную аварию с пикапом Cybertruck, выпущенным компанией Илона Маска Tesla.

По данным иностранных СМИ, авария произошла в штате Техас. Пикап вылетел с трассы в кювет, где столкнулся с трубой. Предварительная причина ДТП — потеря водителем управления.