В Петербурге и Ленобласти в июле подешевели автомобили

В Петербурге и Ленобласти в июле упали цены на новые и подержанные машины.

По данным сервиса «Авто.ру», средняя стоимость новых машин снизилась на 2% и составила 3,2 млн рублей. Сильнее всего подешевел кроссовер JAC JS3 — 1,9 млн рублей (-10%). Стоимость Haval H3 снизилась на 9%, до 2,8 млн рублей, Exeed LX — на 8%, до 3,2 млн рублей.

Стоимость автомобилей с пробегом в возрасте до 15 лет в среднем упала на 1%, до 2,3 млн рублей. Сразу на 18% стал меньше стоить минивэн Citroen C3 Picasso (464 тыс. рублей).