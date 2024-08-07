Рецидивист ограбил знакомого в Приозерске

Возле дома на улице Ленина в Приозерске 34-летний рецидивист ограбил своего 51-летнего знакомого, применив физическую силу и угрожая ножом.

Добычей грабителя стали мобильный телефон, а также рюкзак с документами, банковскими картами и личными вещами. Пострадавший обратился в полицию 5 августа. Подозреваемого задержали на следующий день.

Задержанный судим семь раз за кражи и грабежи. В отношении него также составили протокол за невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.