Рецидивист ограбил знакомого в Приозерске

Возле дома на улице Ленина в Приозерске 34-летний рецидивист ограбил своего 51-летнего знакомого, применив физическую силу и угрожая ножом.
Добычей грабителя стали мобильный телефон, а также рюкзак с документами, банковскими картами и личными вещами. Пострадавший обратился в полицию 5 августа. Подозреваемого задержали на следующий день.
Задержанный судим семь раз за кражи и грабежи. В отношении него также составили протокол за невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.
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05.02.2021 4548